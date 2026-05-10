El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán la característica principal, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente agradable.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm. La humedad relativa también será alta, rondando entre el 60% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Esto generará un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 16:00 horas, coincidiendo con el aumento de la inestabilidad atmosférica.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 80% de posibilidad de que se produzcan entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Lalín se presentará con un tiempo variable, donde las nubes y la posibilidad de lluvia marcarán la pauta. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y potencialmente tormentoso, con un tiempo que podría cambiar rápidamente a lo largo de las horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.