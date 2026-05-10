El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer consigo algunas sorpresas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta si planeas salir, ya que la combinación de humedad y temperatura puede resultar en un ambiente algo incómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día sea inestable. Aunque las primeras horas de la mañana no traerán lluvia, a partir del periodo de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente, alcanzando un 100%. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que sugieren hasta 14 mm de lluvia en las horas más activas de la tormenta. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 80% en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de tiempo severo.

Los vientos también jugarán un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se prevén vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de mayor actividad, se podrían registrar ráfagas de hasta 53 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar oleaje en la costa.

Es recomendable que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, junto con vientos fuertes, sugiere que es un buen día para quedarse en casa o buscar refugio en lugares cubiertos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.