El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 91% en las horas más húmedas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. Las precipitaciones se concentrarán principalmente entre las 08:00 y las 14:00, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas centrales del día. Las lluvias se acompañarán de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 80% en los mismos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 62 km/h en las horas de mayor actividad. Esto puede generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en las zonas costeras. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con mínimas de 11 grados y máximas que no superarán los 17 grados. La humedad relativa seguirá siendo alta, lo que puede contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, lo que podría dar lugar a un cierre de jornada húmedo y fresco. Los ciudadanos de A Guarda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias durante el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.