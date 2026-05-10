El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo variable, marcado por la presencia de nubes y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia las primeras horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 03:00, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. A lo largo de la mañana, la lluvia será escasa, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, con un pronóstico de hasta 2 mm de precipitación entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Las condiciones de tormenta también son significativas, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando las condiciones serán más propicias.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 12 y 17 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, mientras que la tarde podría traer un ligero aumento, alcanzando los 17 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 69% y el 84%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Esto podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente durante las tormentas. Las rachas más fuertes se esperan entre las 12:00 y las 18:00 horas, lo que podría generar condiciones de mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. La temperatura descenderá a unos 14 grados hacia la medianoche, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. Los habitantes de Gondomar deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de clima cambiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.