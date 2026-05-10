El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Forcarei se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados a media mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 93% y descenderá ligeramente.
Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 42 km/h, provenientes del sur. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.
A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 0.4 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 3 mm entre las 6 y las 8 de la tarde. Además, la probabilidad de tormentas eléctricas será alta, con un 80% de posibilidad durante este mismo periodo.
La noche traerá consigo un cielo mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% hacia el final del día. Las rachas de viento continuarán, aunque disminuirán ligeramente, manteniéndose en torno a los 29 km/h.
Es importante que los habitantes de Forcarei se preparen para un día de clima cambiante, con la posibilidad de tormentas y lluvias en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La combinación de viento fuerte y precipitaciones podría generar situaciones de incomodidad, por lo que se aconseja precaución al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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