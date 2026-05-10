El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Forcarei se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados a media mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 93% y descenderá ligeramente.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 42 km/h, provenientes del sur. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 0.4 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 3 mm entre las 6 y las 8 de la tarde. Además, la probabilidad de tormentas eléctricas será alta, con un 80% de posibilidad durante este mismo periodo.

La noche traerá consigo un cielo mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% hacia el final del día. Las rachas de viento continuarán, aunque disminuirán ligeramente, manteniéndose en torno a los 29 km/h.

Es importante que los habitantes de Forcarei se preparen para un día de clima cambiante, con la posibilidad de tormentas y lluvias en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La combinación de viento fuerte y precipitaciones podría generar situaciones de incomodidad, por lo que se aconseja precaución al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.