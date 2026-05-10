El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , comenzando con un fresco de 11 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 86% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, se espera que a partir de la tarde se produzcan lluvias, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de lluvia no serán despreciables, con acumulados que podrían llegar a los 4 mm en total. Las tormentas también son una posibilidad, con una probabilidad del 85% de que se produzcan entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente durante las tormentas. La dirección del viento y su velocidad también podrían influir en la forma en que se desarrollen las tormentas, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá. Las temperaturas caerán gradualmente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa.

En resumen, A Estrada vivirá un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con un inicio tranquilo que dará paso a un ambiente más tormentoso en la tarde. Es aconsejable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y tomen precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.