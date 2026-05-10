El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 11 grados. A medida que el día progrese, se espera un ligero ascenso, alcanzando los 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 89%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, con acumulados que podrían llegar a 4 mm. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 75% de probabilidad de tormenta entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 14:00 horas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de tormentas y lluvias. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, los habitantes de Cuntis deben estar preparados para un día de clima cambiante, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.