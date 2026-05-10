El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 60% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con un acumulado que podría alcanzar hasta 12 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 85% en el mismo periodo.

Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que soplen desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, rondando los 14 grados. Las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad, y se espera que la probabilidad de tormenta disminuya ligeramente hacia la noche.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Las temperaturas serán moderadas, pero la alta humedad y los vientos pueden hacer que la sensación térmica sea diferente. Es un día para estar preparados ante las inclemencias del tiempo y tomar precauciones si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.