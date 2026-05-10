El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto. Esto indica que la posibilidad de precipitaciones se incrementará notablemente.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 8 y 14 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 66% al 86% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en las primeras horas, pero a partir de la tarde, la situación cambiará. Se prevé una probabilidad de lluvia del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en forma de tormentas. Las lluvias más intensas se concentrarán en la tarde, con un total estimado de hasta 4 mm de precipitación.

El viento también jugará un papel importante hoy. Se registrarán ráfagas de hasta 38 km/h provenientes del sur, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto significa que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y tome precauciones si tiene planes para salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.