El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer alrededor de las 4 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. La probabilidad de lluvia se incrementará notablemente en las horas centrales del día, alcanzando un 100% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Durante este periodo, se anticipan tormentas que podrían traer consigo lluvias de hasta 6 mm, especialmente en la tarde, cuando la actividad tormentosa será más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución a los transeúntes y a quienes realicen actividades al aire libre.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 17 grados en las horas de la tarde, justo antes de que las condiciones meteorológicas se tornen más inestables. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles de hasta el 88% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día de clima variable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.