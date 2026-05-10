El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 10 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las rachas de viento que se prevén. El viento soplará mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, alcanzando picos de hasta 53 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera, favoreciendo la formación de tormentas.
Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con un acumulado que podría llegar a los 14 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Cambados se enfrenten a chubascos intensos. Además, la probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidades durante el mismo periodo, lo que sugiere que las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.
A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.
En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo cambiante y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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