El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las rachas de viento que se prevén. El viento soplará mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, alcanzando picos de hasta 53 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera, favoreciendo la formación de tormentas.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con un acumulado que podría llegar a los 14 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Cambados se enfrenten a chubascos intensos. Además, la probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidades durante el mismo periodo, lo que sugiere que las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo cambiante y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.