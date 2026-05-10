El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 a 14 grados, proporcionando un tiempo fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, así como entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, que se prevén en cantidades que podrían oscilar entre 0.1 y 8 mm a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un pico de 4 mm entre las 20:00 y las 21:00 horas.

Además de la lluvia, existe una alta probabilidad de tormentas, que podría alcanzar hasta el 80% en las horas centrales del día. Esto implica que, además de la lluvia, se podrían experimentar descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento se prevén moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente algo inestable.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 64% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:44, marcando el cierre de un día que, aunque nublado y potencialmente tormentoso, también ofrecerá momentos de frescura y un ambiente característico de la primavera en Galicia.

Los residentes de Caldas de Reis deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día que, aunque fresco y húmedo, también puede traer la belleza de la naturaleza en forma de lluvia y tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.