El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, que irán aumentando en intensidad conforme avance el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará entre el 62% y el 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en su punto máximo. Esta intensidad del viento, combinada con la posibilidad de tormentas, podría generar condiciones adversas, especialmente en áreas costeras. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen por la zona.

A lo largo de la mañana, se prevén lluvias ligeras, pero a medida que se acerque la tarde, la situación podría empeorar, con tormentas que traerán consigo precipitaciones más intensas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 4 y 8 mm en las horas pico de la tarde. Esto podría provocar charcos y acumulaciones de agua en las calles, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones.

La tarde será especialmente complicada, con un 85% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las tormentas podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un riesgo adicional. A medida que se acerque la noche, la actividad tormentosa comenzará a disminuir, aunque las nubes permanecerán cubriendo el cielo.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que marcarán la pauta. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.