El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Barro se prepara para un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que varían entre 0.5 y 6 mm, siendo más intensas hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y requerir precauciones adicionales.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar alternativas en caso de que las condiciones se deterioren. La jornada promete ser un recordatorio de la variabilidad del tiempo primaveral, donde la lluvia y el sol pueden alternarse en cuestión de horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.