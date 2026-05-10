El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, dando paso a un panorama mayormente cubierto. Las condiciones atmosféricas indican que se esperan tormentas y lluvias escasas, especialmente durante la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá relativamente constante a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 13 grados, y subiendo ligeramente a 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 69% y el 85%. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas pico de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Baiona se enfrenten a chubascos intermitentes. La probabilidad de tormenta también es significativa, con valores que oscilan entre el 75% y el 85% en las mismas franjas horarias.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde el mar podría estar agitado. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 14 km/h por la mañana y aumentando gradualmente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 14 grados. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Los habitantes de Baiona deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, así como un viento notable que podría influir en las actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.