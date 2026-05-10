El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de tormenta y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un ambiente cubierto con tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , comenzando con un fresco de 13 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del sur a una velocidad de entre 8 y 22 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea significativa, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 3 mm, con la posibilidad de tormentas eléctricas que acompañen a las lluvias. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 15 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con un aumento de la nubosidad y la probabilidad de tormentas y lluvias. Es aconsejable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y considerar alternativas para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán nubladas, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.