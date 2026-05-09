El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados durante la mañana, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las horas más frías.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se tornen más inestables. A partir del mediodía, el cielo se cubrirá completamente, y la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, con acumulaciones que podrían llegar a ser notables, especialmente en la tarde, donde se anticipa una precipitación de hasta 10 mm. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, lo que podría generar un ambiente más agitado en la región.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 11 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople con más fuerza, alcanzando rachas de hasta 40 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescor y a la inestabilidad del tiempo.

La tarde será especialmente fresca, con temperaturas que no superarán los 19 grados . La combinación de la lluvia, el viento y la baja temperatura podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa que se abriguen adecuadamente si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias y tormentas a partir de la tarde. Se aconseja a la población estar preparada para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y un aumento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Hoy, 9 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco debido a la nubosidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.