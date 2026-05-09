El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo mostrará un estado poco nuboso en las primeras horas, con la presencia de nubes altas que irán aumentando a medida que avance el día. Este fenómeno atmosférico permitirá que la luz del sol se filtre, brindando temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 21:00 horas. A primera hora de la tarde, se espera que el termómetro marque 16 grados, descendiendo ligeramente hacia la noche. Este rango de temperaturas es característico de la primavera, ofreciendo un ambiente templado que invita a salir y disfrutar del entorno natural de la región.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que los niveles de humedad se sitúen entre el 69% y el 81% a lo largo del día. Aunque la humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, no se prevén condiciones incómodas, lo que permitirá disfrutar de un día placentero.

En cuanto a las precipitaciones, la predicción es clara: no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el riesgo de mojarse es prácticamente nulo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento también será un factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h durante la tarde, aumentando a 7 km/h desde el noreste en las horas posteriores. Esta brisa suave será refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, y no representará un inconveniente para quienes deseen disfrutar de un paseo por la costa o en el campo.

El orto se producirá a las 07:20, ofreciendo un hermoso amanecer que los más madrugadores podrán apreciar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:43, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.