El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco debido a la nubosidad.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos del 95% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación se eleva al 100%, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente en la segunda mitad del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la lluvia.

A medida que el sol se ponga a las 21:44, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad seguirá en aumento, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda. Los residentes de Vilagarcía de Arousa deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre, ya que la lluvia y las tormentas podrían afectar sus planes. Es recomendable llevar paraguas y abrigos, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de mayo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un panorama gris que persistirá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían intensificarse, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Hoy, 9 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados durante la mañana, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las horas más frías.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.