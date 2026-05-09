El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Vilaboa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con algunas horas de poco nuboso en la franja de 01:00 a 02:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, las nubes se volverán más densas y se incrementará la probabilidad de lluvia, alcanzando un 80% entre las 02:00 y las 08:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificarán a lo largo del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé una probabilidad de lluvia del 100% y acumulados que podrían llegar a 8 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán rachas de hasta 22 km/h provenientes del este, que irán disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, especialmente en la tarde, donde se podrían alcanzar los 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es alta, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, con un 70% de posibilidad de tormenta. Esto se mantendrá en niveles elevados durante la tarde, lo que podría generar condiciones inestables en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 9 grados . El cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, hoy en Vilaboa se prevé un día fresco y nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente nublado. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y un cielo cubierto en varios momentos del día. Durante las primeras horas, se espera que el cielo esté dominado por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.