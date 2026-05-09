El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , siendo la más alta esperada alrededor de las 21 horas. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 16 grados, descendiendo a 14 grados durante la tarde y alcanzando los 12 grados en las horas nocturnas.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que rondarán entre el 72% y el 80% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche. Los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para un ambiente algo húmedo, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, ya que no se anticipa ninguna lluvia durante las horas del día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrará una brisa moderada proveniente del norte, con velocidades que alcanzarán los 4 km/h en las primeras horas del día y aumentando a 5 km/h desde el noreste durante la tarde. En la noche, el viento podría intensificarse, alcanzando hasta 7 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Los momentos más destacados del día serán el amanecer, que ocurrirá a las 07:20, y el ocaso, que se producirá a las 21:41. Esto proporcionará a los residentes de Vilaboa la oportunidad de disfrutar de un hermoso atardecer, aunque la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes altas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Con temperaturas moderadas y un viento ligero, será un día agradable para salir y disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo habitual.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.