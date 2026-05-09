El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo a un 61% hacia el mediodía. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de poco nuboso en algunas franjas horarias, pero la probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará desde el este y sureste, con rachas que oscilarán entre los 22 y 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, especialmente entre las 10:00 y las 11:00, cuando el viento alcanzará su máxima velocidad. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00, lo que sugiere que la tarde y la noche podrían ser especialmente inestables. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo y prepararse para condiciones adversas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 22:00. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Vila de Cruces, con lluvias esporádicas y un viento notable, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre nubes altas y momentos de mayor nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con intervalos de nubes altas predominando durante la mayor parte de la jornada.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y períodos de cielos cubiertos. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, que dará paso a intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.