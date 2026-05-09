El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico variado que merece atención. A lo largo de la jornada, el cielo mostrará diferentes estados, comenzando con un ambiente muy nuboso durante la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura en el aire. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán presentes en el horizonte.
En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados en la tarde, mientras que por la noche, se espera que baje a 10 grados. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se prevé, alcanzando niveles altos de hasta el 94% en la noche. Esto sugiere que la atmósfera estará bastante cargada, lo que podría resultar en una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de que se registren lluvias, lo que indica que es poco probable que los habitantes de Vila de Cruces necesiten paraguas hoy. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, ya que el tiempo puede ser impredecible.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte a una velocidad de 4 km/h por la mañana, aumentando a 13 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h, y luego se tornará del este con rachas de hasta 9 km/h por la noche. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de un día al aire libre, pero es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan y la humedad aumente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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