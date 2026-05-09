El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere que será un día más bien fresco para la época del año.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que indica que es muy probable que los vigueses necesiten paraguas a lo largo del día. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían llegar a 9 mm, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas del día. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, ya que se prevén tormentas y lluvias escasas, con una probabilidad de tormenta que también es alta, alcanzando hasta el 85%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean constantes, podrían presentarse de manera intensa en cortos periodos de tiempo, lo que podría causar algunas molestias a los que se encuentren al aire libre.

Hacia la noche, la situación comenzará a mejorar ligeramente, con una disminución de la nubosidad y una reducción en la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que permitirá que la noche sea más llevadera, aunque aún con un ambiente fresco. En resumen, se recomienda a los vigueses estar preparados para un día de clima cambiante, con lluvias y tormentas, pero también con momentos de calma que permitirán disfrutar de la belleza de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un panorama más gris a medida que avancen las horas. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente nublado. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones de muy nuboso y cubierto.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.