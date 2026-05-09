El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrará una temperatura de 16 grados, que irá descendiendo ligeramente hacia la tarde, con mínimas de 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 72% a media mañana y subiendo hasta un 77% en las horas de la tarde y la noche. Esta alta humedad puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noreste y el este. La velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 8 km/h en su máxima racha, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, sobre todo en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, sin probabilidades de lluvia. Los registros indican que no se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado. Este clima seco y nublado es típico de la primavera en la región, donde las temperaturas comienzan a ser más agradables, aunque todavía se pueden sentir frescas en comparación con el verano.

El orto se producirá a las 07:21, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 21:41, ofreciendo una larga jornada de luz. A medida que avance el día, las nubes altas pueden dar lugar a un cielo parcialmente despejado en algunas horas, aunque la tendencia general será hacia un cielo cubierto.

Es recomendable que los ciudadanos de Vigo se vistan en capas, dado que las temperaturas pueden variar a lo largo del día. Un abrigo ligero o una chaqueta serán útiles, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. Además, aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar preparados para el viento, que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día se presenta como uno de esos típicos de primavera en Vigo, con un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones adecuadas ante el viento y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.