El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado mayormente cubierto hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 12 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 19 grados durante la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 83% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 2 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h en la tarde. Hacia la noche, la intensidad del viento disminuirá, aunque se espera que continúe soplando de manera constante. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y considerar llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará más denso a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescura.

Hoy, 9 de mayo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un panorama gris que persistirá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían intensificarse, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.