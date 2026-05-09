El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con una temperatura que comenzará en torno a los 15 grados , proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados durante la tarde. Este descenso es normal para esta época del año, pero no se anticipan cambios drásticos que puedan afectar el bienestar de los habitantes. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando un 72% en la mañana y aumentando hasta un 84% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, las previsiones indican que no se esperan lluvias en todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los cielos permanecerán secos y despejados, ideales para disfrutar de paseos o eventos al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del oeste, con una velocidad de 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este, aumentando su velocidad a 7 km/h por la tarde. Esta brisa ligera será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente en las horas más cálidas.

Los cielos comenzarán a mostrar algunas nubes altas hacia la tarde, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Valga podrán disfrutar al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de una brisa suave y la ausencia de precipitaciones promete un día placentero para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.