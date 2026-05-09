El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en este periodo. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 19 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando la sensación de frescor.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en las primeras horas del día, pero podría verse reducida durante las tormentas. Los ciudadanos de Tui deben estar preparados para cambios bruscos en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones se tornarán más adversas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas, especialmente en la zona sur de la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. En resumen, el día de hoy en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y tormentas, lo que obligará a los habitantes a estar preparados para cualquier eventualidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando temperaturas más cálidas hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Desde las primeras horas, se espera un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de tormentas y lluvias escasas será notable. A partir de las 14:00 horas, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.