El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Tui se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que proporcionará un ambiente fresco y algo sombrío a lo largo de la jornada. Las nubes comenzarán a dominar el cielo desde las primeras horas de la mañana, y aunque no se esperan precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan chubascos aislados en la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 21 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia la noche. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la llegada del ocaso a las 21:41.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 71% a las 21 horas y aumentando hasta un 79% hacia las 23 horas. Esta alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y menos confortable, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento alcanzará su máxima velocidad de 14 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas frescas. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias o alteraciones en las actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán mayormente estables. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Tui se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes de actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el tiempo cambie ligeramente a medida que avanza la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.