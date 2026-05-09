El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará considerablemente, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00 horas, se espera que la temperatura llegue a los 19 grados, proporcionando un breve respiro antes de que las condiciones climáticas se deterioren. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y cálido.

Las precipitaciones comenzarán a ser notables a partir de la tarde, con un acumulado que podría llegar a los 6 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de tormenta que podrían acompañarse de descargas eléctricas. La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidad en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas de mayor actividad. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur y sureste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la intensidad de las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mejorarán, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de más lluvias y tormentas. La temperatura descenderá a unos 13 grados hacia la medianoche, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Tomiño se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo de tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y muy nuboso, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.