El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21 horas. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más tardías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a las 21 horas y aumentando ligeramente hasta alcanzar un 71% hacia las 23 horas. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte a una velocidad de 2 km/h durante la tarde, aumentando a 7 km/h hacia la noche. Esta brisa suave será agradable y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Las rachas de viento también se incrementarán, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que refuerza la idea de que el tiempo será mayormente estable y tranquilo. Esto permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones por cambios bruscos en el tiempo.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:21. Los atardeceres también prometen ser espectaculares, con el ocaso previsto para las 21:41, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y la belleza del paisaje gallego.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.