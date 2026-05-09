El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y un cielo cubierto en varios momentos del día. Durante las primeras horas, se espera que el cielo esté dominado por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.
A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 8 mm en las horas pico de lluvia.
El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas desciendan a su mínimo de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en momentos de lluvia.
La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidades de tormenta entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.
A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Soutomaior que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Con el ocaso previsto para las 21:42, la noche traerá consigo un cielo cubierto, manteniendo la posibilidad de lluvias intermitentes.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas del día.
El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.
Hoy, 9 de mayo de 2026, Vilaboa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
- El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
- El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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