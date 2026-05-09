El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la jornada. A lo largo de las horas, las nubes se mantendrán estables, sin que se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin lluvias.

Las temperaturas en Soutomaior oscilarán entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados a las 21 horas, descendiendo gradualmente a 14 grados a las 22 horas y alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada, a las 23 horas. Este descenso en la temperatura es típico de la transición hacia la noche, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se sitúe en torno al 70% a las 21 horas, aumentando a un 81% a las 22 horas y bajando a un 74% a las 23 horas. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas nocturnas, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte a una velocidad de 3 km/h durante la tarde, aumentando a 10 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el este, con velocidades que alcanzarán los 5 km/h a las 22 horas y 7 km/h a las 23 horas. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:20, brindando una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje de Soutomaior, mientras que el ocaso se espera para las 21:41, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior será ideal para paseos tranquilos y actividades familiares, siempre teniendo en cuenta la ligera caída de temperatura hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.