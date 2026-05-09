El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y períodos de cielos cubiertos. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, que dará paso a intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que sea escasa, con valores que apenas alcanzan los 0.5 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se produzcan algunas lloviznas durante la tarde, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 91% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas de la mañana, cuando la humedad alcanzará su punto máximo.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia escasa pero presente. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, estar preparado para posibles lloviznas y vientos moderados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre nubes altas y momentos de mayor nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con intervalos de nubes altas predominando durante la mayor parte de la jornada.

Hoy, 9 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.