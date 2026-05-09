El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, que irán evolucionando hacia un estado más nuboso conforme avance el día. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados, con una ligera subida a 14 grados en las horas centrales.

A medida que se acerque la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría dar lugar a tormentas y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del mediodía, con un acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevén rachas más intensas, especialmente del sureste, que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando picos del 94% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A pesar de la inestabilidad del tiempo, las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, con máximas que podrían llegar a los 18 grados en las horas más cálidas del día.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Las temperaturas serán frescas y el viento podría intensificarse, lo que hará que la jornada sea un tanto incómoda para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones ante posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.