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El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el estado del cielo se caracterizará por ser poco nuboso en las primeras horas, con la presencia de nubes altas que irán aumentando a medida que avance el día. Esto permitirá que los rayos del sol iluminen la costa gallega, brindando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, alcanzando los 15 grados durante la tarde, aunque se espera que desciendan ligeramente a 14 grados en las horas posteriores. Este clima templado es ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el entorno natural de Sanxenxo, donde los visitantes podrán disfrutar de la belleza del paisaje sin el agobio del calor extremo.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se sitúe en torno al 72% en las primeras horas del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% hacia la tarde. Aunque esto puede generar una sensación de mayor bochorno, la brisa marina ayudará a mitigar cualquier incomodidad, haciendo que la experiencia al aire libre sea placentera.

La previsión de precipitaciones es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una excelente noticia para los turistas y residentes que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y propicio para disfrutar de la costa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección este con una velocidad de 4 km/h en las primeras horas, aumentando a 5 km/h del noreste durante la tarde y alcanzando hasta 7 km/h en la noche. Estas condiciones de viento son suaves y no deberían representar ningún inconveniente para quienes se encuentren en la playa o realizando actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que este hermoso destino gallego tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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