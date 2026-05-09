El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que se mantendrá hasta el amanecer. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar. Aunque las primeras horas del día se presentarán sin lluvias, a partir de la tarde se prevé un incremento en la probabilidad de lluvia, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, siendo más intensas en la tarde y la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 53% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C por la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14°C. Este rango térmico, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación térmica más cálida de lo que realmente marcan los termómetros.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 30 km/h por la tarde. Estas ráfagas podrían ser más intensas en zonas abiertas y expuestas, lo que podría generar una sensación de frescor en contraste con las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas en la tarde, y que tomen precauciones ante el viento y la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.