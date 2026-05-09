El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 13 y 16 grados , siendo la más alta a las 21:00 horas, cuando se alcanzarán los 16 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde.

La humedad relativa será un factor notable hoy, comenzando en un 66% a las 21:00 horas y aumentando hasta un 77% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tardías, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 5%, lo que indica que las condiciones son favorables para disfrutar de actividades al aire libre sin el temor de un chaparrón inesperado.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 6 km/h durante la tarde, aumentando a 11 km/h en su racha máxima. Esta brisa suave será agradable y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Hacia la tarde, el viento cambiará ligeramente, disminuyendo su velocidad a 4 km/h, y hacia la noche se espera que sople desde el este a 3 km/h.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar el día. Se sugiere disfrutar de paseos por la naturaleza o reuniones al aire libre, teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.