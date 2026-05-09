El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Desde las primeras horas, se espera un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de tormentas y lluvias escasas será notable. A partir de las 14:00 horas, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 62% y el 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará de direcciones variables, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 37 km/h. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de inestabilidad en el tiempo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 85% en las horas de la tarde. Esto indica que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas y ráfagas de viento. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser notables, con estimaciones que sugieren hasta 8 mm de lluvia en las horas pico de la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que la actividad tormentosa disminuya, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán, situándose alrededor de los 12 grados , lo que proporcionará un alivio temporal del calor del día.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén preparados para cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.