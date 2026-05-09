El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 20:00 horas, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque sin llegar a ser completamente nuboso. Las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados alrededor de las 21:00 horas, mientras que durante la noche se espera que descienda hasta los 13 grados . Este ligero descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 66% a las 21:00 horas y aumentando hasta un 83% hacia la medianoche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 1 km/h durante la tarde, aumentando a 7 km/h a medida que avanza la noche. A partir de las 22:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el este, con una velocidad de 4 km/h, y posteriormente se espera que sople desde el noreste a 5 km/h. Aunque las rachas de viento no serán muy intensas, pueden aportar una ligera brisa que será apreciada en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es mínima, con un 5% de posibilidad de tormenta, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán mayormente estables. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una humedad notable. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.