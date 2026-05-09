El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas en general, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las horas más críticas. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa durante la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente en áreas expuestas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras y abiertas de Ribadumia.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 80% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia moderada. Es recomendable que los residentes estén atentos a las alertas meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores mínimos de alrededor de 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, el día se presenta como uno de clima variable, con un predominio de nubes y posibilidades de lluvia, lo que invita a planificar actividades bajo techo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.