El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 21:00 horas, ofreciendo un ambiente templado y agradable para disfrutar de la tarde. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 69% a las 21:00 horas, aumentando a un 84% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas nocturnas. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes y visitantes se preparen para un descenso en la temperatura conforme se acerque la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Ribadumia durante el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 1 km/h, aumentando ligeramente a 3 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esta brisa suave será refrescante, pero no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región. Se recomienda a todos los habitantes y visitantes que aprovechen esta jornada primaveral, manteniendo siempre en cuenta la ligera brisa y la posible frescura de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.