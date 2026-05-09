El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 8 mm en total durante el día. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad de tormenta en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Redondela deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría contribuir a la sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

Los momentos más críticos en términos de clima se concentrarán entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera la mayor actividad de tormentas y precipitaciones. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de Redondela que tomen precauciones si planean salir durante esas horas, considerando la posibilidad de lluvia intensa y tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una ligera mejora en la temperatura, que se situará alrededor de los 15 grados. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 21:42.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.