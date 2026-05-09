El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 21 horas, alcanzando los 16 grados, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se espera que la temperatura descienda a 15 y 13 grados, respectivamente. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 70% a las 21 horas, aumentando a un 81% hacia las 22 horas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente durante la noche. Por lo tanto, es aconsejable que quienes planeen salir en la tarde o noche lleven consigo una chaqueta ligera.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte a una velocidad de 3 km/h durante la tarde, aumentando a 10 km/h. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este con una velocidad que alcanzará los 7 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, pero no se prevén ráfagas fuertes que puedan causar molestias.

Los momentos de orto y ocaso son también dignos de mención. El sol saldrá a las 07:20, brindando luz natural desde temprano, y se pondrá a las 21:41, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo al aire libre, ya sea en paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutando de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una jornada fresca y mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa y la humedad que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.