El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un panorama más nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera un leve aumento en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas en su mayoría, aunque se prevén intervalos de lluvia más intensos hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 9 mm. Es recomendable que los ciudadanos lleven consigo paraguas o impermeables, ya que la lluvia podría ser intermitente pero persistente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sureste y del este, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. La velocidad del viento será más intensa entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que se aconseja tener precaución, sobre todo en áreas al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 95% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar un ambiente algo bochornoso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de nubes, viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 12 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de clima cambiante, con nubes, viento y posibilidades de lluvia que marcarán la jornada. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.