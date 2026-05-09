El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 21:00 horas, mientras que las mínimas se darán en las primeras horas de la mañana. Este rango térmico sugiere un ambiente templado, perfecto para pasear por el centro histórico o disfrutar de una comida en alguna de las terrazas de los restaurantes locales.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo de la jornada. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los habitantes y visitantes de Pontevedra pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el Parque de la Alameda o visitas a los monumentos históricos de la ciudad.

El viento, aunque ligero, será un factor a tener en cuenta. Con rachas que podrían alcanzar hasta los 12 km/h, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más frescas de la tarde y la noche. La dirección del viento, proveniente del norte, también puede influir en la sensación térmica, aportando un toque fresco que contrasta con el calor del sol.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.