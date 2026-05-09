El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente a partir de la tarde. Las primeras horas del día se mantendrán secas, pero a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 13 litros por metro cuadrado, especialmente en la tarde y la noche, cuando se prevén tormentas con lluvia escasa.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 59% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se acerquen a su máximo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción. Se recomienda a los residentes y visitantes de Pontecesures que estén preparados para cambios bruscos en el tiempo y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas pueden volverse más adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.