El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , siendo la más cálida en las horas centrales de la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, llegando a los 12 grados hacia el final del día. Esta variación térmica es típica de la primavera, donde las mañanas y las noches son más frescas, mientras que las horas del mediodía ofrecen un tiempo más cálido y agradable.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día y al caer la tarde.

Respecto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza que los planes de los pontecesureños no se verán alterados por el mal tiempo.

El viento soplará con una velocidad moderada, alcanzando hasta 12 km/h en su máxima racha. Predominará el viento del este, lo que puede aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día primaveral con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose en un parque local.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.