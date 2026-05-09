El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 10-12 grados, mientras que por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm hacia el final del día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde se espera que las tormentas sean más frecuentes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las horas más activas. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h, especialmente durante las tormentas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes.

La visibilidad podría verse afectada durante las tormentas, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 13 grados hacia el final del día.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de tormentas y lluvias, especialmente en la tarde. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para condiciones climáticas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.