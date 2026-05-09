El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21:00 horas. A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo gradualmente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% a las 21:00 horas y aumentando hasta un 83% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 5%, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan chubascos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad de 4 a 5 km/h, aumentando ligeramente a 10 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave proporcionará un alivio ante las temperaturas moderadas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 5% de posibilidad, lo que refuerza la idea de que el día transcurrirá sin eventos climáticos extremos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ponteareas se mantengan atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender y la humedad se hace más evidente.

El orto se producirá a las 07:20, brindando una hermosa luz matutina que, aunque nublada, puede ofrecer un espectáculo visual interesante. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:41, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ambiente algo fresco y húmedo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos suaves. Aunque no se esperan lluvias, es aconsejable estar preparado para un tiempo cambiante, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.